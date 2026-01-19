Börsen Update
Börsen Update USA - 19.01. - US Tech 100 schwach -1,11 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.975,41 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: Verizon Communications +1,57 %, Honeywell International +1,52 %, Procter & Gamble +1,27 %, Coca-Cola +1,19 %, Travelers Companies +0,96 %
Flop-Werte: Salesforce -1,09 %, Goldman Sachs Group -0,76 %, Merck & Co -0,75 %, Caterpillar -0,64 %, Boeing -0,57 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.249,90 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Netflix +1,73 %, Honeywell International +1,52 %, Fastenal +1,45 %, Microchip Technology +1,30 %, The Kraft Heinz Company +0,88 %
Flop-Werte: ASML Holding NV NY -3,03 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,92 %, Monolithic Power Systems -2,89 %, AppLovin Registered (A) -2,59 %, Zscaler -2,40 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.878,01 PKT und fällt um -0,90 %.
Top-Werte: Albemarle +2,81 %, General Mills +2,59 %, Expand Energy Corporation +2,59 %, Medtronic +1,83 %, Coterra Energy +1,76 %
Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -3,14 %, Super Micro Computer -2,97 %, Monolithic Power Systems -2,89 %, AppLovin Registered (A) -2,59 %, ON Semiconductor -2,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.