Börsen Update USA - 19.01. - US Tech 100 schwach -1,11 %

Der Dow Jones steht bei 48.975,41 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,57 %, Honeywell International +1,52 %, Procter & Gamble +1,27 %, Coca-Cola +1,19 %, Travelers Companies +0,96 %

Flop-Werte: Salesforce -1,09 %, Goldman Sachs Group -0,76 %, Merck & Co -0,75 %, Caterpillar -0,64 %, Boeing -0,57 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.249,90 PKT und fällt um -1,11 %.

Top-Werte: Netflix +1,73 %, Honeywell International +1,52 %, Fastenal +1,45 %, Microchip Technology +1,30 %, The Kraft Heinz Company +0,88 %

Flop-Werte: ASML Holding NV NY -3,03 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,92 %, Monolithic Power Systems -2,89 %, AppLovin Registered (A) -2,59 %, Zscaler -2,40 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.878,01 PKT und fällt um -0,90 %.

Top-Werte: Albemarle +2,81 %, General Mills +2,59 %, Expand Energy Corporation +2,59 %, Medtronic +1,83 %, Coterra Energy +1,76 %

Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -3,14 %, Super Micro Computer -2,97 %, Monolithic Power Systems -2,89 %, AppLovin Registered (A) -2,59 %, ON Semiconductor -2,47 %