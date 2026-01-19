    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie weiter aufwärts - 19.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,15 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,85, mit einem Plus von +4,15 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TKMS über einen Zuwachs von +15,26 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +20,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +51,02 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,48 % geändert.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,56 %
    1 Monat +57,00 %
    3 Monate +15,26 %
    1 Jahr +15,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS Aktie, die aktuell um die 100 Euro-Marke schwankt. Diese wird als stabiler Widerstand wahrgenommen. Die Liquidität der Aktie ist gering, was zu plötzlichen Kursbewegungen führt, und große Investoren scheinen momentan nicht aktiv zu sein. Dennoch gibt es optimistische Einschätzungen, dass der Kurs bald über die 100 Euro-Marke steigen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,33 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Werte brechen ein: DAX & Co. rutschen deutlich ins Minus


    Deutsche Aktienindizes rutschen ab, besonders Technologiewerte geraten stark unter Druck – doch einzelne Topwerte können sich dem Abwärtstrend widersetzen.

    30-Jahre MDAX®: TKMS feiert offiziellen MDAX®-Einzug


    Glockenschlag auf dem Frankfurter Börsenparkett.

    TKMS: MDAX als Zwischenstation.


    Die Aktie des maritimen Systemanbieters TKMS notiert seit dem 22. Dezember im MDAX. Heute wurde der symbolische Glockenschlag nachgeholt. Bei dieser Gelegenheit blickte CEO Oliver Burkhard vor allem in die Zukunft, denn bei TKMS versteht man den …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +3,31 %
    +16,83 %
    +56,17 %
    +9,71 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



