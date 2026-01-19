    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate

    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand

    Foto: demire AG

    ^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand 19. Jan 2026 / 20:01 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: DEMIRE: Veränderungen im Vorstand
    Langen, den 19.01.2026.
    Der Vorstandsvorsitzende der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (?DEMIRE"), Herr Frank Nickel, und der Aufsichtsrat der DEMIRE sind heute übereingekommen den am 31.03.2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Darüber hinaus wird Herr Nickel sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen, um sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen Marktumfeld zu widmen. Der Aufsichtsrat hat heute Herrn Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.
    Kontakt:
    Julius Stinauer
    Head of Investor Relations & Corporate Finance
    +49 6103 372 49 44
    ir@demire.ag
    Ende der Insiderinformation
