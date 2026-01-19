CEO-Vertrauen auf Tief: KI entscheidet über Umsatz-Erfolg
Weltweit stehen CEOs unter Druck: Wachstumserwartungen sinken, KI bleibt hinter den Hoffnungen zurück, Risiken steigen – und dennoch nimmt der globale Investitionsdrang zu.
- Nur 30 % der CEOs sind zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums im Jahr 2026, was einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren darstellt.
- KI wird als entscheidender Faktor für Wachstum und Rentabilität angesehen, jedoch berichten nur 12 % der CEOs von signifikanten Vorteilen durch KI.
- Zunehmende Bedenken hinsichtlich Zöllen und Cyberrisiken belasten das Vertrauen der CEOs, wobei 20 % ein hohes Risiko durch Zölle sehen.
- Die USA bleiben das beliebteste Ziel für globale Investitionen, während das Interesse an Indien im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen ist.
- 42 % der CEOs haben begonnen, in neuen Sektoren zu konkurrieren, und 51 % planen internationale Investitionen im kommenden Jahr.
- CEOs verbringen 47 % ihrer Zeit mit kurzfristigen Themen, was ihre Fähigkeit zur langfristigen Planung und Innovation einschränkt.
