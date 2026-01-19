41 0 Kommentare CEO-Vertrauen auf Tief: KI entscheidet über Umsatz-Erfolg

Weltweit stehen CEOs unter Druck: Wachstumserwartungen sinken, KI bleibt hinter den Hoffnungen zurück, Risiken steigen – und dennoch nimmt der globale Investitionsdrang zu.

Nur 30 % der CEOs sind zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums im Jahr 2026, was einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren darstellt.

KI wird als entscheidender Faktor für Wachstum und Rentabilität angesehen, jedoch berichten nur 12 % der CEOs von signifikanten Vorteilen durch KI.

Zunehmende Bedenken hinsichtlich Zöllen und Cyberrisiken belasten das Vertrauen der CEOs, wobei 20 % ein hohes Risiko durch Zölle sehen.

Die USA bleiben das beliebteste Ziel für globale Investitionen, während das Interesse an Indien im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen ist.

42 % der CEOs haben begonnen, in neuen Sektoren zu konkurrieren, und 51 % planen internationale Investitionen im kommenden Jahr.

CEOs verbringen 47 % ihrer Zeit mit kurzfristigen Themen, was ihre Fähigkeit zur langfristigen Planung und Innovation einschränkt.





Lesen Sie auch Ölwende Weil Russlands Öl ausfällt: Diese Raffinerie sucht Ersatz – in Venezuela? Caijiaying-Mine in China Langfristiger Bergbau-Deal: Diese Aktie könnte jetzt durchstarten Doppelschlag zum Wochenstart LVMH-Aktie: Dieses Downgrade hat gesessen! Starker Jahresauftakt Bayer-Aktie nach Verdopplung: Was ist jetzt noch holen?





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.