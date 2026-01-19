Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings
- Henkel bestätigt Übernahmegespräche mit Stahl Holdings.
- Gespräche laufen mit Mehrheitseigentümer Wendel.
- Einigung und Genehmigungen noch offen und erforderlich.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. Die dem Finanzinvestor gehörende Firma stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt.
Ob es zu einer Einigung mit Wendel beziehungsweise zu einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen, teilte Henkel weiter mit. Auch müssten die Gremien einem möglichen Erwerb zustimmen. Darüber hinaus bedürfe der Vollzug der möglichen Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.
Die Henkel-Vorzugsaktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft nach der Veröffentlichung nur leicht unter Druck./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 71,76 auf Tradegate (19. Januar 2026, 20:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,78 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -9,32 %/+14,40 % bedeutet.
"Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht."
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/henkel-aktie-verliert-uebernahme-von-schweizer-spezialisten-atp-1035719618