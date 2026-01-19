Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings

Die Henkel-Vorzugsaktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft nach der Veröffentlichung nur leicht unter Druck./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 71,76 auf Tradegate (19. Januar 2026, 20:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,78 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -9,32 %/+14,40 % bedeutet.