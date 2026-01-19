    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Draegerwerk Aktie - Kurs legt am 19.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Draegerwerk Aktie bisher um +3,54 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Foto: Drägerwerk AG

    Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

    Draegerwerk aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Mit einer Performance von +3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Draegerwerk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,65, mit einem Plus von +3,54 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Draegerwerk über einen Zuwachs von +21,01 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Draegerwerk bisher ein Plus von +33,31 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,99 % geändert.

    Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,53 %
    1 Monat +36,76 %
    3 Monate +21,01 %
    1 Jahr +66,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Draegerwerk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Draegerwerk Aktie, insbesondere um den signifikanten Spread zwischen Stamm- und Vorzugsaktien, der aktuell 25% beträgt. Die fundamentalen Daten sind positiv, mit starken Auftragseingängen und einer erwarteten Steigerung des EPS bis 2026, was die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Anleger sind optimistisch hinsichtlich zukünftiger Dividenden und der finanziellen Entwicklung des Unternehmens.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,02 Mio.EUR € wert.

    Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Draegerwerk

    +2,60 %
    +21,90 %
    +36,69 %
    +21,74 %
    +66,79 %
    +122,65 %
    +33,33 %
    +55,73 %
    +2.281,83 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063



