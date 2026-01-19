Draegerwerk Aktie - Kurs legt am 19.01.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Mit einer Performance von +3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Draegerwerk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,65€, mit einem Plus von +3,54 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Draegerwerk über einen Zuwachs von +21,01 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Draegerwerk bisher ein Plus von +33,31 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,99 % geändert.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,53 % 1 Monat +36,76 % 3 Monate +21,01 % 1 Jahr +66,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Draegerwerk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Draegerwerk Aktie, insbesondere um den signifikanten Spread zwischen Stamm- und Vorzugsaktien, der aktuell 25% beträgt. Die fundamentalen Daten sind positiv, mit starken Auftragseingängen und einer erwarteten Steigerung des EPS bis 2026, was die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Anleger sind optimistisch hinsichtlich zukünftiger Dividenden und der finanziellen Entwicklung des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,02 Mio.EUR € wert.

In nur zwei Handelstagen stieg die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Spezialisten Drägerwerk um 22 Prozent nach. Zuvor wurden am Donnerstag vorläufige Ergebnisse des Jahres 2025 nebst Ausblick auf 2026 vorgelegt. Waren die Zahlen wirklich so stark?

