Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 1
Performance 1M: +25,99 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 2
Performance 1M: +3,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Institutionelle Käufe durch Vanguard stärken die Marktposition, während Bedenken über die langfristige Strategie und die hohe Bitcoin-Exposition bestehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine enge Verbindung zu Bitcoin, was Unsicherheiten bei den Anlegern hervorruft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 3
Performance 1M: +7,93 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 4
Performance 1M: +10,69 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 5
Performance 1M: -20,26 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 6
Performance 1M: -10,42 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 7
Performance 1M: -7,80 %
