Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 1
Performance 1M: +19,02 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 2
Performance 1M: -12,31 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 3
Performance 1M: +6,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch auf Kursverdopplungen setzen, warnen andere vor einem 'Dead Cat Bounce' und einem kritischen Margen-Kollaps. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 9,26%, was durch die Nachfrage nach AI-Infrastruktur bedingt ist, jedoch bleibt die Bewertung aufgrund struktureller Probleme fraglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 4
Performance 1M: +7,93 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 5
Performance 1M: +10,69 %
General Mills
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 6
Performance 1M: -7,39 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 7
Performance 1M: -5,21 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 8
Performance 1M: -20,26 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 9
Performance 1M: +8,41 %
Coinbase
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 10
Performance 1M: -2,69 %
HP
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 11
Performance 1M: -14,85 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 12
Performance 1M: +0,26 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 13
Performance 1M: +9,39 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 14
Performance 1M: +4,63 %
Vistra
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 15
Performance 1M: -1,40 %
Kimberly-Clark
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 16
Performance 1M: -1,50 %
