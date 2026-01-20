Ihre wichtigsten Termine
Netflix, 3M, KeyCorp, U.S. Bancorp, DocMorris und Rio Tinto legen Q4-Zahlen vor!
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q4-Umsatz
10:30 Uhr, Deutschland: Schott, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt
12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
15:00 Uhr, USA: 3M, Q4-Zahlen
17:45 uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz
22:01 Uhr, USA: Netflix, Q4-Zahlen
22:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q4-Umsatz
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 12/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 11/25
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeugerpreise 12/25
08:30 Uhr, Schweiz: Importpreise 12/25
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 16:30 CAN Bank of Canada Business Outlook Survey 17:40 USA Amtseinführung des Präsidenten
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Die besten Profi-Strategien im NanoTrader
|21.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
