ASML Holding NV NY Aktie knickt ein - 19.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die ASML Holding NV NY Aktie. Sie fällt um -3,25 % auf 1.117,50€. Der Kursrückgang der ASML Holding NV NY Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,25 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ASML Holding NV ist ein dominanter Akteur in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Lithographiesysteme, insbesondere EUV-Technologie, die ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Obwohl die ASML Holding NV NY Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um +1,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding NV NY auf +21,20 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,59 % 1 Monat +25,99 % 3 Monate +26,56 % 1 Jahr +51,70 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 432,78 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 19.01.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.