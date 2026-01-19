Bitzero Holdings Inc. erwirbt Blackwell B300-GPU-Server von NVIDIA im Vorfeld eines gemeinsamen KI-Computing-Pilotprojekts mit Hydra Host

Das Unternehmen installiert 64 GPUs der nächsten Generation an seinem Standort in Norwegen und steigt damit in den Neocloud-Betrieb ein

VANCOUVER, BC (19. Januar 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (OTC PINK: BTZRF) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechner-(HPC)-Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute die Anschaffung von acht Blackwell B300-Servern von NVIDIA mit insgesamt 64 GPUs bekannt, die in Zusammenarbeit mit Hydra Host in seinem Zentrum in Namsskogan, Norwegen, eingesetzt werden sollen.

Die Bereitstellung, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird, ist die erste Direktinvestition von Bitzero in GPU-Rechenhardware und markiert den Einstieg des Unternehmens in den Neocloud-Betrieb. Die Server werden als Bare-Metal-Infrastruktur für KI-Workloads über die Brokkr-Plattform von Hydra Host vermietet.

Einzelheiten des Pilotprogramms

Bitzero hat die Anfangsinvestition für die folgende Hardware finanziert:

- 8 luftgekühlte Blackwell B300-Server von NVIDIA

- Insgesamt 64 GPUs mit der neuesten Blackwell-Architektur von NVIDIA

- Einsatz im emissionsarmen Rechenzentrum des Unternehmens in Namsskogan, Norwegen

Das Pilotprojekt dient dazu, den GPU-Betrieb im Rahmen der bestehenden Infrastruktur von Bitzero zu validieren und den operativen Rahmen für eine mögliche zukünftige Erweiterung zu schaffen.

Hydra Host als Plattform- und Vertriebspartner

Die Brokkr-Plattform von Hydra Host wird Bitzero Funktionen für das GPU-Lebenszyklusmanagement bereitstellen, darunter Bereitstellung, Überwachung und Zugriff auf das globale Netzwerk von Hydra Host mit Unternehmens- und KI-nativen Kunden. Diese Partnerschaft ermöglicht es Bitzero, seine Rechenkapazitäten effizient zu vermarkten, ohne eine eigene Kundenakquise- und Plattforminfrastruktur aufbauen zu müssen.

„Diese GPU-Bereitstellung ist ein strategischer Meilenstein für Bitzero“, sagte Mohammed Bakhashwain, President und CEO. „Wir wandeln uns von einem reinen Infrastrukturanbieter zu einem Rechenzentrumbetreiber. Durch den Einsatz modernster Blackwell-GPUs an unserem Standort in Norwegen und die Partnerschaft mit Hydra Host im Bereich Vertrieb und Plattformzugang positionieren wir das Unternehmen so, dass es direkt mit KI-Workloads Einnahmen generieren kann – nicht nur mit Strom und Platz. Dieses Pilotprojekt legt den Grundstein für die Skalierung unserer Neocloud-Aktivitäten, sobald die Nachfrage und die Ergebnisse dies rechtfertigen.“