    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitzero Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Bitzero Holdings
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitzero Holdings Inc. erwirbt Blackwell B300-GPU-Server von NVIDIA im Vorfeld eines gemeinsamen KI-Computing-Pilotprojekts mit Hydra Host

    Bitzero Holdings Inc. erwirbt Blackwell B300-GPU-Server von NVIDIA im Vorfeld eines gemeinsamen KI-Computing-Pilotprojekts mit Hydra Host
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Das Unternehmen installiert 64 GPUs der nächsten Generation an seinem Standort in Norwegen und steigt damit in den Neocloud-Betrieb ein

     

    VANCOUVER, BC (19. Januar 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (OTC PINK: BTZRF) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechner-(HPC)-Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute die Anschaffung von acht Blackwell B300-Servern von NVIDIA mit insgesamt 64 GPUs bekannt, die in Zusammenarbeit mit Hydra Host in seinem Zentrum in Namsskogan, Norwegen, eingesetzt werden sollen.

     

    Die Bereitstellung, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird, ist die erste Direktinvestition von Bitzero in GPU-Rechenhardware und markiert den Einstieg des Unternehmens in den Neocloud-Betrieb. Die Server werden als Bare-Metal-Infrastruktur für KI-Workloads über die Brokkr-Plattform von Hydra Host vermietet.

     

    Einzelheiten des Pilotprogramms

     

    Bitzero hat die Anfangsinvestition für die folgende Hardware finanziert:

     

    -          8 luftgekühlte Blackwell B300-Server von NVIDIA

    -          Insgesamt 64 GPUs mit der neuesten Blackwell-Architektur von NVIDIA

    -          Einsatz im emissionsarmen Rechenzentrum des Unternehmens in Namsskogan, Norwegen

     

    Das Pilotprojekt dient dazu, den GPU-Betrieb im Rahmen der bestehenden Infrastruktur von Bitzero zu validieren und den operativen Rahmen für eine mögliche zukünftige Erweiterung zu schaffen.

     

    Hydra Host als Plattform- und Vertriebspartner

     

    Die Brokkr-Plattform von Hydra Host wird Bitzero Funktionen für das GPU-Lebenszyklusmanagement bereitstellen, darunter Bereitstellung, Überwachung und Zugriff auf das globale Netzwerk von Hydra Host mit Unternehmens- und KI-nativen Kunden. Diese Partnerschaft ermöglicht es Bitzero, seine Rechenkapazitäten effizient zu vermarkten, ohne eine eigene Kundenakquise- und Plattforminfrastruktur aufbauen zu müssen.

     

    „Diese GPU-Bereitstellung ist ein strategischer Meilenstein für Bitzero“, sagte Mohammed Bakhashwain, President und CEO. „Wir wandeln uns von einem reinen Infrastrukturanbieter zu einem Rechenzentrumbetreiber. Durch den Einsatz modernster Blackwell-GPUs an unserem Standort in Norwegen und die Partnerschaft mit Hydra Host im Bereich Vertrieb und Plattformzugang positionieren wir das Unternehmen so, dass es direkt mit KI-Workloads Einnahmen generieren kann – nicht nur mit Strom und Platz. Dieses Pilotprojekt legt den Grundstein für die Skalierung unserer Neocloud-Aktivitäten, sobald die Nachfrage und die Ergebnisse dies rechtfertigen.“

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bitzero Holdings Inc. erwirbt Blackwell B300-GPU-Server von NVIDIA im Vorfeld eines gemeinsamen KI-Computing-Pilotprojekts mit Hydra Host Das Unternehmen installiert 64 GPUs der nächsten Generation an seinem Standort in Norwegen und steigt damit in den Neocloud-Betrieb ein VANCOUVER, BC (19. Januar 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (OTC PINK: BTZRF) (FWB: 000) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     