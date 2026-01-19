Ukraine organisiert ihre Drohnenabwehr neu

KIEW (dpa-AFX) - Zum besseren Schutz vor feindlichen Drohnen organisiert die Ukraine ihre Flugabwehr um. Mit dieser Aufgabe hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den erfolgreichen Kommandeur einer Drohneneinheit, Pawlo Jelisarow, betraut und ihn zum Vizekommandeur der Luftwaffe gemacht. Es gehe um einen verbesserten Einsatz der mobilen Flugabwehrtrupps und Anti-Drohnen-Einheiten im Nahbereich, sagte der Präsident in seiner Videoansprache.

"Unsere Aufgabe ist es, einen Anti-Drohnen-Schutzschild über der Ukraine zu errichten", erläuterte Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. "Ein System, das nicht erst nachträglich reagiert, sondern die Bedrohung bereits im Anflug zerstört." Die Luftabwehr dürfe nicht nur punktuell wirken, sie müsse als Netz über das ganze Land gespannt werden.