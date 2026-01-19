    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ukraine organisiert ihre Drohnenabwehr neu

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Zum besseren Schutz vor feindlichen Drohnen organisiert die Ukraine ihre Flugabwehr um. Mit dieser Aufgabe hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den erfolgreichen Kommandeur einer Drohneneinheit, Pawlo Jelisarow, betraut und ihn zum Vizekommandeur der Luftwaffe gemacht. Es gehe um einen verbesserten Einsatz der mobilen Flugabwehrtrupps und Anti-Drohnen-Einheiten im Nahbereich, sagte der Präsident in seiner Videoansprache.

    "Unsere Aufgabe ist es, einen Anti-Drohnen-Schutzschild über der Ukraine zu errichten", erläuterte Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. "Ein System, das nicht erst nachträglich reagiert, sondern die Bedrohung bereits im Anflug zerstört." Die Luftabwehr dürfe nicht nur punktuell wirken, sie müsse als Netz über das ganze Land gespannt werden.

    Minister: Russisches Kriegsgerät für elf Milliarden Euro zerstört

    Der Minister, selbst erst seit kurzem im Amt, lobte die militärischen Erfolge Jelisarows, der vor dem Krieg Geschäftsmann und Produzent einer Polit-Talkshow im Fernsehen war. Die von Jelisarow aufgebaute Drohnentruppe habe russisches Kriegsgerät im Wert von elf Milliarden Euro zerstört, schrieb Fedorow auf Telegram. Jeder fünfte ausgeschaltete russische Panzer gehe auf das Konto dieser Einheit.

    Russland hat seit dem vergangenen Jahr seine Angriffe mit Langstreckendrohnen verstärkt und setzt manchmal mehrere Hundert Stück zugleich ein. Die Waffen richten große Schäden im ukrainischen Hinterland an./fko/DP/zb






    dpa-AFX
