    Fast jeder Zweite hält Kaufprämie für E-Autos für sozial ungerecht

    Foto: Elektroauto an einer Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Fast jeder zweite Bundesbürger findet die geplante Kaufprämie für E-Fahrzeuge unter sozialpolitischen Gesichtspunkten falsch. Wie die "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa berichtet, halten 45 Prozent der Befragten die Kaufprämie für sozial ungerecht oder eher sozial ungerecht.

    Nur ein gutes Drittel (35 Prozent) halten sie dagegen für sozial gerecht beziehungsweise eher sozial gerecht. 20 Prozent haben dazu keine Meinung. Nur 40 Prozent der Befragten halten die Einführung der Prämie für sinnvoll, 44 Prozent halten sie dagegen nicht für sinnvoll.

    Gespalten sind die Bundesbürger bei der Frage, ob die Einführung einer Kaufprämie den Absatz von E-Fahrzeugen in Deutschland erhöht. Auf die entsprechende Frage antworteten 43 Prozent, sie rechneten mit einem höheren Absatz von E-Fahrzeugen. Ebenfalls 43 Prozent erklärten, der Absatz werde nicht steigen.


    Verfasst von Redaktion dts
