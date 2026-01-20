Das schmutzige GOLD-RISIKO! RZOLV Technologies mit Milliardenchance und Ãœbernahmefantasie!
Bei einem Preis von Ã¼ber 4.600 USD je Feinunze herrscht GoldgrÃ¤berstimmung. Doch es gibt ein Risiko, das Minenbetreiber und BehÃ¶rden gleichermaÃŸen fÃ¼rchten: Cyanid. Gerade bei sich jetzt wieder lohnenden niedriggradigen LagerstÃ¤tten wird die …
Foto: esg-aktien.de
Bei einem Preis von Ã¼ber 4.600 USD je Feinunze herrscht GoldgrÃ¤berstimmung. Doch es gibt ein Risiko, das Minenbetreiber und BehÃ¶rden gleichermaÃŸen fÃ¼rchten: Cyanid. Gerade bei sich jetzt wieder lohnenden niedriggradigen LagerstÃ¤tten wird die hochtoxische Chemikalie zum SchlÃ¼ssel. Dabei war es fÃ¼r eine der grÃ¶ÃŸten Umweltkatastrophen Europas verantwortlich. Genau hier setzt RZOLV Technologies an. Die Kanadier arbeiten an einer wasserbasierten, biologisch abbaubaren Laugungsformulierung, die Cyanid in bestehenden Anlagen ersetzen soll â€“ ohne teure Umbauten und zu niedrigen Kosten. Das Potenzial ist riesig. Ist der anstehende industrielle Test erfolgreich, mÃ¼sste die Aktie in eine neue Liga aufsteigen und wÃ¼rde RZOLV zum heiÃŸen Ãœbernahmekandidaten machen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
