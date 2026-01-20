Die „The Davos Interviews" kehren zum fünften Mal in Folge nach Davos zurück

DAVOS, Schweiz, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich die führenden Politiker der Welt in der Schweiz versammeln, kündigte „The Davos Interviews" den Start seiner Saison 2026 an. Die „The Davos Interviews" finden nun bereits zum fünften Mal in Folge statt und haben sich zu einer zuverlässigen Plattform entwickelt, auf der die wichtigsten Perspektiven erfasst werden.

Mit über 30 weltweit führenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Kräften befassen, die die Zukunft der Gesellschaft prägen, kehrt die langjährige Interviewreihe, die im CBS News Media Network veröffentlicht wird, im Jahr 2026 zurück und startet heute am Eröffnungstag des Jahres Treffens im Davoser Tal.

Die neue Serie, die vor Ort in Davos aufgezeichnet wurde, bringt CEOs, Investoren und Branchenführer aus verschiedenen Sektoren zusammen, um zu untersuchen, wie Führungskräfte auf geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Schwankungen, technologische Umbrüche, Klimarisiken und die sich wandelnde Rolle der Wirtschaft bei der Gestaltung einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Weltwirtschaft reagieren.

„Davos war schon immer ein Forum für Ideen", erklärte Andrew Wilson, Andrew Wilson, Journalist für Davos Interview.. „Die „The Davos Interviews" sind einzigartig. Sie bieten eine persönliche Plattform für Vordenker, um ihr Fachgebiet zu erforschen und ihre Motivationen in der Praxis zu testen."

Eine Plattform, die auf Zugang und Substanz beruht

Im Gegensatz zu herkömmlichen Podiumsdiskussionen bieten „The Davos Interviews" ausführliche Einzelgespräche, die seltene Einblicke in die Denkweise hinter Branchenentscheidungen gewähren. In den vergangenen Jahren waren Führungskräfte von Fortune-500-Unternehmen, wachstumsstarke Innovatoren und institutionelle Investoren zu Gast, die ein globales Publikum aus Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik erreichten.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Interviews stehen folgende Themen:

Unternehmensführung in einer zerklüfteten globalen Landschaft

Technologie, KI und wirtschaftlicher Wandel

Klimawandel und langfristige Wertschöpfung

Talent, Vertrauen und die Zukunft der Arbeit

Wachstum in Zeiten der Unsicherheit neu definieren

Zusammenarbeit als Motor der Resilienz

„Das derzeit drängendste Thema, das die Welt prägt, ist der Wandel in der Geopolitik auf nationaler und internationaler Ebene", erklärte Paolo Emelio Zanini, CEO von Acumen International Media. „In ganz Europa und darüber hinaus verändern tiefgreifende Veränderungen die Beziehungen zwischen den Ländern und die Erwartungen der Gesellschaften an ihre Vertretung. Der Status quo ist nicht mehr ausreichend, und die Technologie beschleunigt diesen Wandel, indem sie eine breitere demokratische Beteiligung ermöglicht und die traditionellen Gatekeeper von Informationen schwächt. In diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, die Meinungen der Unternehmen zu erfassen."

Informationen zu The Davos Interviews

Die „The Davos Interviews" ist eine globale Interviewreihe, die jährlich während des Jahrestreffens in Davos, Schweiz, aufgezeichnet wird. Die von Acumen International Media produzierte Sendung präsentiert exklusive Gespräche mit führenden Wirtschaftsvertretern und wird weltweit über das CBS News Media Network ausgestrahlt.

