    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Desert Gold Ventures: Gold-Projekt mit großem geologischem Cash-Flow Hebel

    Gold ist für viele Anleger so etwas wie die „Ur-Währung“ und in den letzten Jahren hat der Preis immer wieder gezeigt, warum es als sicherer Hafen gilt. Weil aktuell kaum abzusehen ist, wann dieser Trend endet, lohnt es sich, nicht nur auf den …

    Desert Gold Ventures: Gold-Projekt mit großem geologischem Cash-Flow Hebel
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Gold ist für viele Anleger so etwas wie die „Ur-Währung“ und in den letzten Jahren hat der Preis immer wieder gezeigt, warum es als sicherer Hafen gilt. Weil aktuell kaum abzusehen ist, wann dieser Trend endet, lohnt es sich, nicht nur auf den Goldpreis zu schauen, sondern auch auf die Unternehmen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Desert Gold Ventures ist ein kanadisches Gold-Unternehmen mit Fokus auf Westafrika, eine der geologisch spannendsten Regionen überhaupt. Das wichtigste Projekt ist SMSZ: ein riesiges Landpaket von 440 km² entlang der Senegal-Mali-Scherzone, einer der produktivsten Goldstrukturen Afrikas. Wer sich dort auskennt, weiß: Genau in solchen Gegenden entstehen die großen Entdeckungen. Barrick, B2Gold und Allied Gold sitzen praktisch in der Nachbarschaft und genau das macht Desert Gold für Investoren so interessant. Zusätzlich baut das Unternehmen seine Präsenz in der Region mit dem Tiegba-Projekt in der Elfenbeinküste weiter aus. Mehr dazu im Bericht.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Desert Gold Ventures: Gold-Projekt mit großem geologischem Cash-Flow Hebel Gold ist für viele Anleger so etwas wie die „Ur-Währung“ und in den letzten Jahren hat der Preis immer wieder gezeigt, warum es als sicherer Hafen gilt. Weil aktuell kaum abzusehen ist, wann dieser Trend endet, lohnt es sich, nicht nur auf den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     