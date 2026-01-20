    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Edelmetall

    277 Aufrufe 277 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer crasht – Alarmsignal für alle Anleger?

    Kupferpreise stürzen ab – Droht der nächste Crash für die Rohstoffmärkte? Fällt der Kupferpreis weiter, könnte dies dramatische Folgen für Anleger haben! Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreise fallen stark, Alarmglocken läuten!
    • Sinkende Nachfrage aus China belastet den Markt.
    • Politische Spannungen könnten weitere Schwankungen bringen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Edelmetall - Kupfer crasht – Alarmsignal für alle Anleger?
    Foto: dpa - Thomas Banneyer

    Ein Blick auf die letzten Tage zeigt, dass Kupfer an den Rohstoffbörsen einen klaren Abwärtstrend aufweist. Das auch als "Bauernmetall" bezeichnete Metall gilt oft als Indikator für die weltweite wirtschaftliche Aktivität und hatte mit 13.407 US-Dollar pro Tonne letzte Woches einen Höhepunkt erreicht. Der jüngste Absturz auf etwa 12.900 US-Dollar lässt jedoch die Alarmglocken schrillen.

    Ein wesentlicher Grund für den Preissturz liegt in der sinkenden Nachfrage aus China. Der weltweit größte Kupferabnehmer kämpft mit einer schwächelnden Wirtschaft. Fabrikanten haben ihre Bestellungen zurückgefahren, da die hohen Preise ihre Margen stark belasten. In den letzten Wochen hat sich die Yangshan-Prämie, ein wichtiger Indikator für die Kupfernachfrage in China, halbiert. Und das ist möglicherweise erst der Anfang: Sollte die Nachfrage weiter einbrechen, könnte sich der Kupferpreis noch weiter nach unten bewegen.

    Warum ist das für Anleger so entscheidend? Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff in der Bauwirtschaft und ein Schlüsselmetall für die grüne Energiewende. Ein Rückgang des Preises signalisiert, dass die Hoffnungen auf eine boomende Nachfrage durch die Energiewende möglicherweise enttäuscht werden könnten.

    Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor, der den Markt beeinflusst: politische Spannungen und Handelskriege. Insbesondere die USA und China sind hier ein Unsicherheitsfaktor, der zu weiteren Schwankungen auf den Märkten führen könnte. Hinzu kommen Sorgen um eine mögliche Verschärfung der Handelspolitik, die den Markt zusätzlich belasten könnte.

    Was bedeutet das für Investoren? Der Kupfermarkt bleibt äußerst volatil. Wer auf der Suche nach sicheren Investitionen ist, sollte einen Schritt zurücktreten und die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Ein weiterer Rückgang der Preise könnte jedoch auch Chancen für diejenigen bieten, die den richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg erwischen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Edelmetall Kupfer crasht – Alarmsignal für alle Anleger? Kupferpreise stürzen ab – Droht der nächste Crash für die Rohstoffmärkte? Fällt der Kupferpreis weiter, könnte dies dramatische Folgen für Anleger haben! Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     