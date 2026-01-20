Kupfer crasht – Alarmsignal für alle Anleger?

Ein wesentlicher Grund für den Preissturz liegt in der sinkenden Nachfrage aus China. Der weltweit größte Kupferabnehmer kämpft mit einer schwächelnden Wirtschaft. Fabrikanten haben ihre Bestellungen zurückgefahren, da die hohen Preise ihre Margen stark belasten. In den letzten Wochen hat sich die Yangshan-Prämie, ein wichtiger Indikator für die Kupfernachfrage in China, halbiert. Und das ist möglicherweise erst der Anfang: Sollte die Nachfrage weiter einbrechen, könnte sich der Kupferpreis noch weiter nach unten bewegen.

Ein Blick auf die letzten Tage zeigt, dass Kupfer an den Rohstoffbörsen einen klaren Abwärtstrend aufweist. Das auch als "Bauernmetall" bezeichnete Metall gilt oft als Indikator für die weltweite wirtschaftliche Aktivität und hatte mit 13.407 US-Dollar pro Tonne letzte Woches einen Höhepunkt erreicht. Der jüngste Absturz auf etwa 12.900 US-Dollar lässt jedoch die Alarmglocken schrillen.

Warum ist das für Anleger so entscheidend? Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff in der Bauwirtschaft und ein Schlüsselmetall für die grüne Energiewende. Ein Rückgang des Preises signalisiert, dass die Hoffnungen auf eine boomende Nachfrage durch die Energiewende möglicherweise enttäuscht werden könnten.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor, der den Markt beeinflusst: politische Spannungen und Handelskriege. Insbesondere die USA und China sind hier ein Unsicherheitsfaktor, der zu weiteren Schwankungen auf den Märkten führen könnte. Hinzu kommen Sorgen um eine mögliche Verschärfung der Handelspolitik, die den Markt zusätzlich belasten könnte.

Was bedeutet das für Investoren? Der Kupfermarkt bleibt äußerst volatil. Wer auf der Suche nach sicheren Investitionen ist, sollte einen Schritt zurücktreten und die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Ein weiterer Rückgang der Preise könnte jedoch auch Chancen für diejenigen bieten, die den richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg erwischen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



