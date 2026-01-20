    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Trump/Zölle

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump fordert EU heraus, Wirtschaftskrieg droht.
    • EU fehlt Schlagkraft, um gegen Trump zu bestehen.
    • Deutschlands Politik schwächt die wirtschaftliche Position.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Zölle:

    Wenn Trump die Boxerhandschuhe anzieht, müssen es auch die Europäer tun. Doch die Wahrheit ist: Um einen Wirtschaftskrieg zu gewinnen, fehlt es der EU an Schlagkraft - erst recht, wenn Trump die militärische Trumpfkarte ausspielt und mit dem Ende der Ukrainehilfe droht. Deutschland steckt in der Rezession, hat sich mit seiner Energiewende selbst ins Aus geschossen und sich mit seiner grün inspirierten Politik technologisch amputiert. Und SPD-Chef Klingbeil, der nun die Backen aufbläst und eine harte Antwort für Trump fordert, torpediert mit seiner SPD eine Reform des Wirtschaftsstandorts. Trump riecht diese Schwäche - deshalb greift er so brutal in Grönland an, so wie Putin davor in der Ukraine zugeschlagen hat./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
