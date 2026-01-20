BVB und Leverkusen in der Königsklasse auswärts gefordert

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 44,43 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +14,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,64 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,73 %/+14,80 % bedeutet.