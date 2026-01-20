    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tarifgespräche für Chemie-Beschäftigte im Norden starten

    Foto: Siarhei - 356130783

    HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover starten am Dienstag (10.30 Uhr) die regionalen Tarifverhandlungen für die norddeutsche Chemie- und Pharmaindustrie. In den Gesprächen geht es um die Vergütung der rund 68.000 Beschäftigten in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Während der Arbeitgeberverband ChemieNord eine "tarifpolitische Atempause" verlangt, fordert die Gewerkschaft IG BCE eine Lohnerhöhung, "die die Kaufkraft weiter stärkt".

    Die Branche ist im Norden vor allem mittelständisch geprägt, 86 Prozent der Betriebe haben laut ChemieNord weniger als 500 Beschäftigte. Und viele hätten schon jetzt mit hohen Arbeitskosten zu kämpfen, so der Arbeitgeberverband. Die IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) sieht dagegen weiter "massiven Nachholbedarf bei den Löhnen". Auf eine prozentuale Lohnforderung hat die Gewerkschaft bundesweit verzichtet.

    Gewerkschaft und Arbeitgeber verhandeln derzeit in neun regionalen Tarifrunden, jeweils nur an einem Tag. Gibt es hier keine Einigung, so sollen am 3. Februar bundesweite Gespräche starten, die dann ebenfalls in Hannover beginnen. Verhandelt wird dann für insgesamt 585.000 Beschäftigte in ganz Deutschland./fjo/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
