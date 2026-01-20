DAVOS
Weltwirtschaftsforum beginnt Programm - Warten auf Trump
- WEF in Davos startet mit Reden von Spitzenpolitikern.
- Trump spricht am Mittwoch über Grönland-Übernahme.
- 3.000 Teilnehmer diskutieren Wirtschaft und KI.
DAVOS (dpa-AFX) - In Davos beginnt am Dienstag das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums (WEF). Zum Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng geplant. Dazu soll es Veranstaltungen mit US-Finanzminister Scott Bessent oder Microsoft -Chef Satya Nadella geben.
Die Jahrestagung steht im Schatten der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet und soll dann auch eine Rede halten.
Zu dem Treffen kommen etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schweizer Alpenort, um unter dem Motto "Im Geiste des Dialogs" noch bis Donnerstag über Weltwirtschaft, Handel und Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Darunter sind auch zahlreiche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Hunderte Konzernchefs./bvi/DP/mis
