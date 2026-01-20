    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    DAVOS

    Weltwirtschaftsforum beginnt Programm - Warten auf Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • WEF in Davos startet mit Reden von Spitzenpolitikern.
    • Trump spricht am Mittwoch über Grönland-Übernahme.
    • 3.000 Teilnehmer diskutieren Wirtschaft und KI.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DAVOS (dpa-AFX) - In Davos beginnt am Dienstag das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums (WEF). Zum Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng geplant. Dazu soll es Veranstaltungen mit US-Finanzminister Scott Bessent oder Microsoft -Chef Satya Nadella geben.

    Die Jahrestagung steht im Schatten der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet und soll dann auch eine Rede halten.

    Zu dem Treffen kommen etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schweizer Alpenort, um unter dem Motto "Im Geiste des Dialogs" noch bis Donnerstag über Weltwirtschaft, Handel und Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Darunter sind auch zahlreiche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Hunderte Konzernchefs./bvi/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 459,9 auf Nasdaq (17. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 641,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +25,04 %/+46,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
