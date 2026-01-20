Ohne Transformatoren kein KI-Boom! Darum gehen diese China-Aktien jetzt steil

Die Aktien von China XD Electric, einem der führenden Anbieter im Bereich der Ultrahochspannungs-Netztechnik, verzeichneten am Dienstag einen Anstieg von 9 Prozent und setzten damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Auch die Aktien der Shanghai Guangdian Electric Group und der Henan Senyuan Electric stiegen um rund zehn Prozent. Alle drei Titel legten in diesem Jahr bisher zwischen 43 und 68 Prozent zu.

2026 erleben chinesische Strom-Infrastruktur-Aktien einen spektakulären Aufschwung – und das aus gutem Grund: Die globale Nachfrage nach Strominfrastruktur für den Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) sowie massive staatliche Investitionen in diesem Sektor treiben die Kurse in die Höhe.

Der jüngste Kursschub folgt auf einen lokalen Medienbericht, demzufolge die China Southern Power Grid in diesem Jahr eine Rekordinvestition von 180 Milliarden Yuan (rund 25,9 Milliarden US-Dollar) plant. Zudem zeigte eine Veröffentlichung vom Sonntag, dass China im vergangenen Jahr Transformatoren im Wert von 64,6 Milliarden Yuan exportierte – ein Anstieg von fast 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung steht im Einklang mit einem weltweiten Engpass bei der für Stromnetze notwendigen Infrastruktur.

"Energie ist der entscheidende Engpass für die Entwicklung von KI und den Ausbau von Rechenzentren. Mit der zunehmenden weltweiten Konkurrenz im Bereich der KI wird die Nachfrage weiter steigen“, erklärt Marvin Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence. "Die zusätzlichen Investitionen deuten auf eine erweiterte Kapazität hin, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, was positiv für die Perspektiven des Sektors ist."

Hinter diesem Boom stehen nicht nur die dynamische Nachfrage nach elektrischer Infrastruktur für KI, sondern auch die Bemühungen Chinas, sein Stromnetz auszubauen, um mit dem steigenden Energiebedarf Schritt zu halten. Zugleich investiert das Land massiv in erneuerbare Energien. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht plant die State Grid Corp. of China, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 4 Billionen Yuan in den Ausbau der Stromnetze zu investieren.

Diese Kombination aus globaler Nachfrage und strategischen staatlichen Investitionen macht chinesische Strom-Infrastruktur-Aktien zu einem attraktiven Investmentziel. Das Potenzial, von den weltweiten Bemühungen um den Ausbau von KI-Infrastrukturen zu profitieren, könnte den Aktien dieser Unternehmen in den kommenden Jahren weiterhin starke Wachstumsimpulse verleihen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



