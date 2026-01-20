    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChina XD Electric Shs(A) AktievorwärtsNachrichten zu China XD Electric Shs(A)

    KI-Strombedarf

    1241 Aufrufe 1241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ohne Transformatoren kein KI-Boom! Darum gehen diese China-Aktien jetzt steil

    Chinesische Elektrowerte boomen 2026: Massive Investitionen in Strominfrastruktur für KI-Rechenzentren und weltweite Nachfrage nach Transformatoren treiben die Kurse von führenden Unternehmen nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinesische Elektrowerte boomen durch KI-Nachfrage.
    • Massive Investitionen in Strominfrastruktur steigen.
    • Aktien von führenden Unternehmen verzeichnen hohe Zuwächse.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    KI-Strombedarf - Ohne Transformatoren kein KI-Boom! Darum gehen diese China-Aktien jetzt steil
    Foto: Vincent Jannink - ANP

    2026 erleben chinesische Strom-Infrastruktur-Aktien einen spektakulären Aufschwung – und das aus gutem Grund: Die globale Nachfrage nach Strominfrastruktur für den Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) sowie massive staatliche Investitionen in diesem Sektor treiben die Kurse in die Höhe.

    Die Aktien von China XD Electric, einem der führenden Anbieter im Bereich der Ultrahochspannungs-Netztechnik, verzeichneten am Dienstag einen Anstieg von 9 Prozent und setzten damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Auch die Aktien der Shanghai Guangdian Electric Group und der Henan Senyuan Electric stiegen um rund zehn Prozent. Alle drei Titel legten in diesem Jahr bisher zwischen 43 und 68 Prozent zu.

    Der jüngste Kursschub folgt auf einen lokalen Medienbericht, demzufolge die China Southern Power Grid  in diesem Jahr eine Rekordinvestition von 180 Milliarden Yuan (rund 25,9 Milliarden US-Dollar) plant. Zudem zeigte eine Veröffentlichung vom Sonntag, dass China im vergangenen Jahr Transformatoren im Wert von 64,6 Milliarden Yuan exportierte – ein Anstieg von fast 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung steht im Einklang mit einem weltweiten Engpass bei der für Stromnetze notwendigen Infrastruktur.

    "Energie ist der entscheidende Engpass für die Entwicklung von KI und den Ausbau von Rechenzentren. Mit der zunehmenden weltweiten Konkurrenz im Bereich der KI wird die Nachfrage weiter steigen“, erklärt Marvin Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence. "Die zusätzlichen Investitionen deuten auf eine erweiterte Kapazität hin, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, was positiv für die Perspektiven des Sektors ist."

    Hinter diesem Boom stehen nicht nur die dynamische Nachfrage nach elektrischer Infrastruktur für KI, sondern auch die Bemühungen Chinas, sein Stromnetz auszubauen, um mit dem steigenden Energiebedarf Schritt zu halten. Zugleich investiert das Land massiv in erneuerbare Energien. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht plant die State Grid Corp. of China, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 4 Billionen Yuan in den Ausbau der Stromnetze zu investieren.

    Diese Kombination aus globaler Nachfrage und strategischen staatlichen Investitionen macht chinesische Strom-Infrastruktur-Aktien zu einem attraktiven Investmentziel. Das Potenzial, von den weltweiten Bemühungen um den Ausbau von KI-Infrastrukturen zu profitieren, könnte den Aktien dieser Unternehmen in den kommenden Jahren weiterhin starke Wachstumsimpulse verleihen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Strombedarf Ohne Transformatoren kein KI-Boom! Darum gehen diese China-Aktien jetzt steil Chinesische Elektrowerte boomen 2026: Massive Investitionen in Strominfrastruktur für KI-Rechenzentren und weltweite Nachfrage nach Transformatoren treiben die Kurse von führenden Unternehmen nach oben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     