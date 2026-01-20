Zwei Drittel gegen Zusammenlegen von Bundesländern

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Drittel der Deutschen lehnen es ab, Bundesländer zusammenzulegen. Das ergibt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern". Demnach sind 64 Prozent gegen eine Neugliederung der 16 Länder, 30 Prozent dafür und sechs Prozent äußern sich nicht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vergangene Woche gefordert, Bundesländer zu fusionieren, weil einige kleinere kaum noch lebensfähig seien und von Bayern und anderen finanziell unterstützt werden müssten. Größere Einheiten seien erfolgreicher als kleine, daher brauche es "weniger Bundesländer, ganz einfach." Söder sagte auch auf Nachfrage nicht, welche er zusammenlegen würde.