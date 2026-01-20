    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wagenknecht forderte Rente mit 60 für Pflegekräfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegekräfte sollen mit 60 ohne Abschläge in Rente.
    • Rente mit 60 erhöht Attraktivität des Pflegeberufs.
    • Forderung gilt auch für alle körperlich belasteten Arbeiter.
    BERLIN (dpa-AFX) - Pflegekräfte sollten nach Ansicht von BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht mit 60 Jahren ohne Abschläge in Renten gehen können. "Eine Rente mit 60 für alle Pflegekräfte würde die Attraktivität des Berufes deutlich erhöhen und wäre daher ein wichtiger Beitrag, um den Fachkräftemangel in Heimen und Kliniken zu beheben", sagte Wagenknecht der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Derzeit gingen viele Pfleger vorzeitig in Rente, "weil sie ihren harten Beruf einfach nicht mehr schaffen, aber sie werden dafür mit besonders miserablen Renten bestraft", betonte Wagenknecht.

    Die frühere Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht weitete ihre Forderung zudem auf alle Arbeitnehmer aus, die über Jahrzehnte hinweg hoher physischer Belastung ausgesetzt waren. Notwendig sei eine Debatte über die Einführung einer Rente ab 60 nach 40 Jahren körperlich harter Arbeit. "Wer in Deutschland sein Leben lang körperlich hart arbeitet, wird in der Regel schlechter bezahlt und hat eine niedrigere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung und sollte daher wenigstens in der Rente besser gestellt werden", begründete sie ihre Forderung./shy/DP/zb





