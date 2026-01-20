18 WM-Spiele exklusiv an den ersten Spieltagen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 27,55 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,38 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +27,04 %/+52,45 % bedeutet.