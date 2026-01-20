    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Deutsche Telekom

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    18 WM-Spiele exklusiv an den ersten Spieltagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom zeigt 18 von 48 WM-Spielen exklusiv.
    • Topspiel: Frankreich gegen Senegal am 16. Juni.
    • ARD/ZDF zeigen 60 Spiele, darunter Finale und Eröffnung.
    Deutsche Telekom - 18 WM-Spiele exklusiv an den ersten Spieltagen
    Foto: Deutsche Telekom

    BERLIN (dpa-AFX) - Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Deutsche Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen. Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

    Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten./mrs/DP/zb

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    29,27€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,70€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutsche Telekom

    +2,00 %
    -3,40 %
    +0,42 %
    -8,09 %
    -9,12 %
    +35,87 %
    +81,88 %
    +90,43 %
    +74,31 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 27,55 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,38 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +27,04 %/+52,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um regulatorisches Risiko durch ein mögliches Abschalten des Kupfernetzes/FTTH-Impulspapier und dessen Auswirkungen auf die Telekom; Bewertungen und KGV-Vergleiche mit Wettbewerbern sowie Debatten, ob die Wachstumsphase vorbei ist; Kapitalrückkaufprogramme (~2 Mrd. €) zur Kompensation von Verwässerung bei der T‑Mobile‑US‑Transaktion; technische Einordnung, dass ein Ausbruch über Widerstand nicht signifikant ist und sich die Aktie leicht von TMUS entkoppelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Telekom 18 WM-Spiele exklusiv an den ersten Spieltagen Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Deutsche Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen. Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     