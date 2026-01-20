RE Royalties gibt jährliche Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. Januar 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FWB:Y2V) („RE Royalties” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Vergütungsstruktur des Unternehmens die Gewährung von 1.195.000 Aktienoptionen (die „Optionen”) an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie und können innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden. Die Optionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

Darüber hinaus hat das Board of Directors die Gewährung von insgesamt 800.000 Restricted Share Units („RSUs“) an Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt. Die RSUs wurden gemäß dem bestehenden RSU-Plan des Unternehmens gewährt.

„Wir freuen uns, unseren geschätzten Teammitgliedern diese leistungsbezogenen Aktienprämien gewähren zu können“, sagte Bernard Tan, CEO von RE Royalties. „Diese Zuteilungen spiegeln das Bestreben des Boards wider, die Interessen unseres Teams mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und gleichzeitig das Engagement und die Beiträge der Menschen anzuerkennen, die das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens vorantreiben.“

Über RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. erwirbt umsatzabhängige Royalties für Anlagen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, indem es privaten und börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor nicht verwässernde Finanzierungslösungen anbietet. RE Royalties ist das erste Unternehmen, das dieses bewährte Geschäftsmodell auf den Sektor der erneuerbaren Energien anwendet. Das Unternehmen besitzt derzeit über 100 Royalties an Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbaren Erdgasprojekten in Nordamerika, Südamerika und Asien. Die Geschäftsziele des Unternehmens bestehen darin, den Aktionären eine starke Rendite, einen robusten Kapitalschutz, eine hohe Wachstumsrate durch Reinvestitionen und einen nachhaltigen Investitionsfokus zu bieten.