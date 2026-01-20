Queen Elizabeth's Global Schools eröffnet einen Zweigcampus in Gurugram

Die Queen Elizabeth's School, Barnet, gehört zu den renommiertesten Schulen der Welt und kann auf ein Erbe zurückblicken, das auf akademischen Auszeichnungen beruht. Die 1573 durch eine königliche Charta von Königin Elisabeth I. gegründete Schule hat in den Bereichen akademische Exzellenz, Charakterbildung und Führungsqualitäten immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Der Campus in Gurugram stellt das nächste Kapitel auf dieser Reise dar und bringt das gleiche Erbe, den gleichen Ethos und die gleiche akademische Strenge nach Indien.

GURUGRAM, Indien, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf mehr als 450 Jahren akademischer Exzellenz in Großbritannien hat die Queen Elizabeth's School, Barnet, in Partnerschaft mit GEDU Global Education ihren ersten Zweigcampus in Indien angekündigt, der sich in Gurugram befinden und im August 2026 eröffnet werden soll.

Der indische Campus wird die Bildungsphilosophie widerspiegeln, die die Queen Elizabeth's School zu einem der angesehensten Namen im weltweiten K12-Bildungswesen gemacht hat. Sie wird einen Lehrplan anbieten, der auf akademischer Tiefe, intellektueller Disziplin und ganzheitlicher Entwicklung beruht und die Studierenden auf Führungsaufgaben in einer zunehmend vernetzten Welt vorbereiten soll.

Die Schule wird ein außergewöhnliches, lebendiges Campusleben bieten, das sich auf akademische Exzellenz und außerschulische Aktivitäten konzentriert und den Schülern ein Lernumfeld bietet, das sowohl von der Gründungsschule als auch vom weiteren lokalen Kontext in Gurugram inspiriert ist.

Es wird Sporteinrichtungen von Weltklasse, ein Schwimmbad und spezielle Einrichtungen für kreative und darstellende Künste umfassen.

Caroline Pendleton-Nash, Chief Executive Officer von Queen Elizabeth's Global Schools, sagte bei dieser Gelegenheit: „Die Eröffnung der Queen Elizabeth's School in Gurugram ist ein weiterer Meilenstein für unsere Organisation."

„Kinder, die heute in Indien geboren werden, werden im Jahr 2047 ihren Abschluss machen und in die Arbeitswelt einer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Supermacht eintreten.

„Eine erstklassige K12-Ausbildung wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass diese Menschen die sich ihnen bietenden Chancen ergreifen und die Bestrebungen von Viksit Bharat 2047 unterstützen.

„Wir fühlen uns geehrt, das Erbe, die Werte und die hohen Standards der Queen Elizabeth's School, Barnet, den indischen Schülern und Familien näher zu bringen. Mit dem langfristigen Engagement von GEDU Global Education in Indien bauen wir eine Schule auf, die selbstbewusste, fähige und prinzipientreue junge Menschen hervorbringt, die darauf vorbereitet sind, in einer sich schnell verändernden und wettbewerbsorientierten Welt eine Führungsrolle zu übernehmen."