JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild sieht das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 mit 250 Millionen Euro im Einklang mit den Markterwartungen, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. 2026 dürfte ein weiteres Jahr starken Wachstums für den Onlinehändler werden. Die Bewertung werde der Dynamik nicht gerecht./rob/ag/gl
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 25,43EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
