JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/gl
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 373,8EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
