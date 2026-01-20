JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 der Schweizer am Montagabend mit dem aktuellen Konsens. Beim Umsatz sieht er sich leicht darunter, beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) aufgrund einer besseren Kostenkontrolle allerdings um drei Prozent darüber. Der Ausblick auf 2026 könnte währungsbedingt zu leicht sinkenden Markterwartungen führen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 373,8EUR auf Lang & Schwarz (19. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

