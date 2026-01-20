JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe sein revidiertes Ziel für eine bereinigte Marge von rund 6,5 Prozent im vergangenen Jahr erneut bestätigt, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Für 2026 gingen die Franzosen weiterhin von einer Margenverwässerung aus./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 31,58EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 07:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

