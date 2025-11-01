DocMorris AG wächst 2025 um 11,1 % – Starkes Q4 bringt Erfolg
DocMorris setzt 2025 ein starkes Wachstumssignal: zweistellige Umsatzsprünge, mehr aktive Kunden und ein Telemedizin-Geschäft, das sich dynamisch entwickelt.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris erzielte 2025 ein Umsatzplus von 11,1 % auf CHF 1'185,8 Mio. und einen Umsatzanstieg von 12,4 % auf CHF 1'124,5 Mio.
- Der Rx-Aussenumsatz wuchs um 33,2 % auf CHF 234,8 Mio., während der Non-Rx-Aussenumsatz um 7,1 % auf CHF 887,9 Mio. anstieg.
- Im vierten Quartal 2025 stieg der Aussenumsatz um 15,5 % und der Umsatz um 16,6 %, mit einem starken Wachstum in allen Geschäftsbereichen.
- Die Anzahl aktiver Kunden stieg im vierten Quartal von 10,6 Millionen auf 11 Millionen, trotz Verlust ehemaliger Zur Rose Deutschland-Kunden.
- TeleClinic, die größte Telemedizinplattform in Deutschland, steigerte ihren Umsatz um 124 % auf CHF 24,9 Mio. und zeigt die strategische Bedeutung im Deutschland-Geschäft.
- Das Management erwartet einen EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und einen Free Cashflow-Breakeven im Laufe 2027.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.03.2026.
Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,0275EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
