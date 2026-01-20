    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKomax Holding AktievorwärtsNachrichten zu Komax Holding
    Komax Holding: Kostensenkungen zeigen Wirkung – Gewinn trotz Kosten und Währung

    Trotz Gegenwind durch Währungen, Zölle und Restrukturierung zeigt die Komax Gruppe 2025 operative Stärke und legt den Grundstein für weitere Effizienzgewinne.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Komax Gruppe hat ihre Kostenstruktur seit 2024 konsequent angepasst, was sich 2025 positiv im Geschäftsergebnis auswirkte.
    • Trotz Restrukturierungskosten, negativen Währungseffekten und US-Zöllen erzielte das Unternehmen ein leicht positives EBIT.
    • Der Bestellungseingang betrug 2025 CHF 565 Mio. und der Umsatz rund CHF 580 Mio., beide Werte gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.
    • Im zweiten Halbjahr 2025 stiegen Bestellungseingang und Umsatz im Vergleich zur ersten Jahreshälfte, blieben aber unter den Vorjahreswerten.
    • Das Massnahmenpaket zur Kostensenkung ab 2026 wird CHF 25 Mio. Einsparungen bringen; 2025 verursachten Restrukturierungskosten rund CHF 9 Mio.
    • Die detaillierten Jahreszahlen werden am 10. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Komax Holding ist am 10.03.2026.

    Der Kurs von Komax Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,24 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,80EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:CH0010702154WKN:907324





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
