Komax Holding: Kostensenkungen zeigen Wirkung – Gewinn trotz Kosten und Währung
Trotz Gegenwind durch Währungen, Zölle und Restrukturierung zeigt die Komax Gruppe 2025 operative Stärke und legt den Grundstein für weitere Effizienzgewinne.
- Die Komax Gruppe hat ihre Kostenstruktur seit 2024 konsequent angepasst, was sich 2025 positiv im Geschäftsergebnis auswirkte.
- Trotz Restrukturierungskosten, negativen Währungseffekten und US-Zöllen erzielte das Unternehmen ein leicht positives EBIT.
- Der Bestellungseingang betrug 2025 CHF 565 Mio. und der Umsatz rund CHF 580 Mio., beide Werte gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.
- Im zweiten Halbjahr 2025 stiegen Bestellungseingang und Umsatz im Vergleich zur ersten Jahreshälfte, blieben aber unter den Vorjahreswerten.
- Das Massnahmenpaket zur Kostensenkung ab 2026 wird CHF 25 Mio. Einsparungen bringen; 2025 verursachten Restrukturierungskosten rund CHF 9 Mio.
- Die detaillierten Jahreszahlen werden am 10. März 2026 veröffentlicht.
