    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Transportbranche sucht Partner für Digitalisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Transport- und Logistikfirmen kooperieren mit Tech-Firmen.
    • Digitalisierung ist Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit.
    • Joint Ventures fast verdoppelt, Fusionen stagnieren.
    Transportbranche sucht Partner für Digitalisierung
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF/HAMBURG (dpa-AFX) - Um digitaler zu werden, arbeiten Transport- und Logistikunternehmen zunehmend mit Technologiefirmen zusammen. Das geht aus einer neuen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hervor. Demnach kooperieren Unternehmen oder sie kaufen zu, weil es in manchen Fällen eigenständig nicht gelingt, digitaler zu werden.

    "Digitalisierung ist in der Branche längst keine strategische Option mehr für Unternehmen, sondern eine zwingende Voraussetzung für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit", sagte Studien-Co-Autor Sebastian Pieper. Es gehe den Unternehmen um Zugang zu Künstlicher Intelligenz und zu Cloud-Diensten.

    Nahezu doppelt so viele Joint Ventures und Allianzen

    Eine Folge auch der Digitalisierungsbemühungen: Die PwC-Autoren zählten weltweit vergangenes Jahr 193 neue Joint Ventures, Allianzen und weitere nicht näher genannte Formen der Zusammenarbeit. Das entspricht nahezu einer Verdopplung zum Vorjahr, wie aus dem "Transport & Logistics Barometer" hervorgeht, das halbjährlich erscheint.

    Während Joint Ventures und Allianzen an Bedeutung gewonnen haben, verharrten Übernahmen und Fusionen in dem Sektor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. 207 Transaktionen mit einem Wert von mindestens 50 Millionen US-Dollar (rund 43 Millionen Euro) zählten die Verfasser im vergangenen Jahr weltweit. Im Vorjahr gab es 199 Transaktionen.

    "Ein Grund für die anhaltende Zurückhaltung bei Fusionen und Übernahmen sind die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten", heißt es dazu in einer Mitteilung von PwC, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Während einer Fusion verschmelzen in der Regel gleichberechtigte Unternehmen zu einem neuen. Während einer Übernahme kauft ein Unternehmen, das in den meisten Fällen mächtiger ist, ein anderes auf.

    Studie nennt Beispiele aus Berlin und Hamburg

    Das Transport- und Logistikunternehmen digitaler werden wollen, hat auch Folgen in Deutschland. Die Studie nennt zwei Beispiele: Im Juni wurde bekannt, dass die japanische Reederei NYK Line das Berliner Fintech Kadmos kauft, das eine digitale Lohnabrechnungsplattform für Seeleute entwickelt hat.

    Zudem hat sich der Osnabrücker Logistiker Hellmann Worldwide Logistics eine Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Cloud-Unternehmen Sirum gesichert, wie im Februar öffentlich geworden ist. Sirum entwickelt für die Kurier-Express-Paketdienste von Hellmann ein digitales Verwaltungssystem./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Transportbranche sucht Partner für Digitalisierung Um digitaler zu werden, arbeiten Transport- und Logistikunternehmen zunehmend mit Technologiefirmen zusammen. Das geht aus einer neuen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hervor. Demnach kooperieren Unternehmen oder sie kaufen zu, weil es …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     