Aspermont Limited ernennt Michael Brown zum neuen Chair

Singapur, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP) („Aspermont“ oder „das Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für B2B-Daten, -Informationen und -Intelligence, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Michael Brown mit sofortiger Wirkung zum künftigen Chair des Boards berufen wurde – vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen und Governance-Prozesse.

Die Ernennung von Herrn Brown zum Chair ist das Ergebnis einer sorgfältigen und umfassenden Suche, die nach dem Tod des Gründungsvorsitzenden des Unternehmens, Andrew Kent, vor etwa zwei Jahren begonnen wurde.

Überblick über die Ernennung

Herr Brown bringt dank einer Karriere, die führende Rollen in der Aktienanalyse, in der Unternehmensberatung und im Engagement auf Vorstandsebene bei börsennotierten Wachstumsunternehmen beinhaltete, umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Governance und Beratung mit. Er ist Gründer und Eigentümer von Pegasus Corporate Advisory und war in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren in leitenden Positionen in der Aktienanalyse bei Merrill Lynch tätig, wo er globale institutionelle Anleger in verschiedenen Sektoren beriet.

Herr Brown hat Aspermont über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und bringt eine gut informierte externe Perspektive auf die Strategie, das Geschäftsmodell und die Kapitalmarktpositionierung des Unternehmens ein.

Hintergrund und Erfahrung

Herr Browns beruflicher Hintergrund umfasst Folgendes:

- Gründer und Principal von Pegasus Corporate Advisory, wo er börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Kapitalmarktstrategie, Investorenengagement und Governance beriet;

- ehemalige Führungskraft in der Aktienanalyse bei Merrill Lynch mit umfassender Erfahrung im Umgang mit globalen institutionellen Anlegern; und

- langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit an der ASX notierten Unternehmen in den Bereichen Vorstandsberatung, Strategie und Kapitalmarktkommunikation.

Die Erfahrung von Herrn Brown ist für die Entwicklung von Aspermont zu einem datengesteuerten B2B-Intelligence-Unternehmen mit Abonnementmodell von besonderer Bedeutung. Sie ergänzt das bestehende operative, digitale und sektorale Know-how des Boards.