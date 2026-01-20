Leichte Verluste erwartet

DAX.........am Donnerstag vor dem kleinen Verfall

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260115083155-chart-dax-15-01-2026.jpg

In der großen Sicht hätte der Index im H1 noch Potential heute Gewinne vom Tisch zu nehmen. Die große grüne Unterstützungslinie ist noch weit weg, könnte aber in den nächsten Wochen als Ziel dienen.





Für heute nehme ich die kleinere Sicht, welche dann so aussieht:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260115083410-83e83d8cc3efe3c4109320e1e00f2e841451c314.png

Die kleineren GDs scheinen nach unten weg zu driften, das wäre bearish zu werten. Unterstützt würde diese Annahme, wenn die rote 50iger nicht nach oben genommen werden kann. Ziel unten für heute wäre das 38pger bei 25K rum.

Im Hinterkopf lauert der IRAN, kommt es da zu einem Angriff, fallen die Indizies und Öl wird wieder anziehen.

Habe beim Öl gestern zufällig am späten Abend auf der shortseite gestanden, war das eine schnelle Talfahrt, konnte somit meinen tiefroten cfd vom Vortag wieder neutralisieren. Ich sehe Öl aktuell mit schnellen Fingern als erfolgreich in beide Richtungen an.

Überlege ob ich mir mit Kleingeld einen DAX-short-Turbo ins Depot lege. Kommt gut durch den Tag.