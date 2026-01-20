    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVienna International Airport AktievorwärtsNachrichten zu Vienna International Airport
    Vienna International Airport erreicht 2025 Passagier- und Fracht-Rekorde

    Rekordjahr, vorsichtiger Ausblick und massive Investitionen: Der Flughafen Wien erlebt 2025 Höchststände, rüstet sich 2026 jedoch für Gegenwind und fordert Reformen in der EU-Luftfahrt.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • Flughafen Wien verzeichnete 2025 mit 43,4 Millionen Passagieren (Gruppe) und 32,6 Millionen am Standort Wien neue Rekorde.
    • Für 2026 wird ein Rückgang auf 41,5 Millionen Passagiere (Gruppe) und 30 Millionen am Standort Wien erwartet, bedingt durch Reduktionen von Low-Cost-Carriern.
    • Das Nettoergebnis für 2026 wird trotz Tarifsenkung und leichtem Passagierrückgang auf 210 Millionen Euro geschätzt, mit Rekordinvestitionen von 330 Millionen Euro geplant.
    • Die beliebtesten Reiseziele 2025 waren Antalya, Mallorca und Barcelona, während Bangkok, New York und Taipeh die gefragtesten Langstreckenziele waren.
    • Die internationalen Beteiligungen, wie Malta Airport und Flughafen Kosice, verzeichneten ebenfalls starkes Wachstum mit Zuwächsen von über 12%.
    • Die EU-Luftfahrtregulierung wird als wachstumsfeindlich kritisiert und es wird eine Reform gefordert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 02.03.2026.

    Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,40EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:AT00000VIE62WKN:A2AMK9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
