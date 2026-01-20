    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    Hypoport

    Wachstum bei Europace stoppt im vierten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach Immobilienkrediten leicht gesunken.
    • Gesamtvolumen 2025 um 13% auf 74,8 Mrd. Euro.
    • Geschäft mit Genossenschaftsbanken leicht gestiegen.
    Hypoport - Wachstum bei Europace stoppt im vierten Quartal
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Finanzdienstleister Hypoport ist die Nachfrage nach Immobilienkrediten im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen. In den Monaten Oktober bis Dezember wurden auf Hypoports Plattform Europace ein Prozent weniger private Immobilienfinanzierungen vermittelt als ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Im Gesamtjahr 2025 legte das Volumen aber um 13 Prozent auf rund 74,8 Milliarden Euro zu. Hypoport schrieb von einem zunehmend normaler werdenden Marktumfeld.

    Dabei sei das Geschäft mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen leicht gestiegen. Die Zuwächse in der privaten Immobilienfinanzierung beruhten vor allem auf Krediten für den Kauf von Bestandsimmobilien und Neubau, berichtete Hypoport weiter. Refinanzierungen hätten sich auf sehr niedrigem Niveau ebenfalls positiv entwickelt. Nur wenige Kredite seien weiterhin für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden aufgenommen worden. Seinen Geschäftsbericht will Hypoport am 30. März vorlegen. Vorläufige Zahlen soll es bereits zwei Wochen zuvor geben./stw/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 18.025 auf Ariva Indikation (19. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -11,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 805,42 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +70,65 %/+171,33 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
