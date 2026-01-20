BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche und das Jahr 2026. Insgesamt erwartet er dadurch wenig Änderungsbedarf an den Markterwartungen. Bayer und Ipsen seien allerdings positive Ausnahmen. Er verwies auf einen besseren Produktmix, aber bei Bayer auch auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung anzunehmen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 44,20EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



