UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston wertete am Montag die wöchentlichen Trends der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Novos Wegovy habe zuletzt noch stärkeren Zuspruch erfahren als Zepbound von Eli Lilly./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 51,17EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 390

Kursziel alt: 390

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



