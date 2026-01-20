UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston wertete am Montag die wöchentlichen Trends der Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Novos Wegovy habe zuletzt noch stärkeren Zuspruch erfahren als Zepbound von Eli Lilly./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 51,17EUR auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 390
Kursziel alt: 390
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
