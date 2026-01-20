Anleger warten gespannt

Sollte Netflix positiv überraschen – etwa durch stärkeres Wachstum, bessere Gewinnmargen oder einen optimistischen Ausblick – könnte die Aktie kurzfristig zulegen. Allerdings kämpft der Kurs seit dem vergangenen Sommer mit einem Abwärtstrend, der bisher noch nicht klar beendet wurde.

Experten rechnen grundsätzlich mit soliden Zahlen. Allerdings schwebt über den aktuellen Prognosen ein Unsicherheitsfaktor: die geplante Übernahme von Warner Bros., die bei Anlegern sowohl Hoffnungen als auch Sorgen weckt. Entsprechend dürfte es rund um die Veröffentlichung der Zahlen zu deutlichen Kursschwankungen kommen, nicht nur am Tag selbst, sondern oft auch in den folgenden ein bis drei Handelstagen.

Gleichzeitig nähert sich die Aktie einer wichtigen Unterstützungsmarke bei rund 82,00 US-Dollar. In der Vergangenheit hat dieses Kursniveau bereits als Halt gedient. Gelingt hier eine Stabilisierung und anschließend ein Anstieg über 90,00 US-Dollar, könnte das der Aktie neuen Spielraum nach oben verschaffen. In diesem Fall wären weitere Kursgewinne in Richtung knapp 98,00 bis rund 100,00 US-Dollar möglich.

Fällt der Kurs jedoch unter die Marke von 82,00 US-Dollar, droht weiterer Verkaufsdruck. Dann könnte die Aktie bis in den Bereich um 75,00 US-Dollar zurückfallen, wo eine langfristige Durchschnittslinie verläuft, die von vielen Anlegern beachtet wird.

Unterm Strich bleibt die Lage angespannt: Die Quartalszahlen könnten die Richtung vorgeben – ob Netflix neue Stärke zeigt oder der Druck auf die Aktie weiter zunimmt.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Einstieg bei 82,00 US-Dollar prüfen

Kursziele : 90,00/100,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 79,00 US-Dollar

Renditechance via DU56J3 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ84PH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,88 - 9,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 78,4216 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 78,4216 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 88,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 US-Dollar Hebel: 8,64 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6ASG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,04 - 1,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 100,5485 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 100,5485 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 88,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.