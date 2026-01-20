    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    ConocoPhillips

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kommt neue Unterstützung aus Washington?

    Inzwischen ist von der anfänglichen Euphorie jedoch nicht mehr viel zu spüren. Die Aktie tut sich schwer, weiter zuzulegen, und bewegt sich seit einiger Zeit ohne klare Richtung. Anleger scheinen unsicher zu sein, ob aus den politischen Ankündigungen tatsächlich konkrete wirtschaftliche Vorteile entstehen.

    Aus charttechnischer Sicht steht ConocoPhillips an einem entscheidenden Punkt: Erst wenn der Aktienkurs klar über die Marke von 100,00 US-Dollar steigt, könnte neuer Schwung aufkommen. In diesem Fall wären weitere Kursanstiege zunächst in Richtung 106,20 US-Dollar und später sogar bis etwa 116,08 US-Dollar möglich. Das würde die Aktie wieder deutlich attraktiver für Käufer machen.

    Bleibt der Kurs hingegen in der bisherigen Spanne und fällt nicht unter rund 90,00 US-Dollar, wäre das als abwartende Seitwärtsbewegung zu werten. Kritisch würde es erst, wenn diese Unterstützung unterschritten wird. Dann könnten erneut Kursrückgänge bis in den Bereich um knapp 80,00 US-Dollar drohen, wo frühere Höchststände aus dem Jahr 2025 liegen.

    Wie es mit der Aktie weitergeht, hängt daher nicht nur von der Marktentwicklung ab, sondern auch maßgeblich davon, welchen Kurs die US-Regierung gegenüber Venezuela künftig einschlägt. Für Anleger bleibt die Lage vorerst spannend – und unentschlossen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Einstieg per Stop-Buy-Order : 100,00 US-Dollar

    Kursziele : 106,20/116,08 US-Dollar

    Verlustbegrenzung : unter 94,00 US-Dollar

    Renditechance via DU56J3 : 170 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    ConocoPhillips Comp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 99,65 // 102,22 // 106,20 // 108,74 US-Dollar
    Unterstützungen: 99,61 // 94,91 // 92,00 // 90,76 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU56J3 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,78 - 0,84 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 88,3199 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp.
    KO-Schwelle: 88,3199 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 98,19 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 116,08 US-Dollar
    Hebel: 9,96 Kurschance: + 170 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY0KS8 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,98 - 1,04 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 108,4718 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp.
    KO-Schwelle: 108,4718 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 98,19 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,01 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    ConocoPhillips Kommt neue Unterstützung aus Washington? Inzwischen ist von der anfänglichen Euphorie jedoch nicht mehr viel zu spüren. Die Aktie tut sich schwer, weiter zuzulegen, und bewegt sich seit einiger Zeit ohne klare Richtung. Anleger scheinen unsicher zu sein, ob aus den politischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     