Silber unter Druck -0,77 % in 24h

Silber schwächer: Das Edelmetall gibtnach und notiert aktuell bei 93,97. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 13,93758USD. Heute steht er bei 93,97USD. Das Investment wäre auf 67.423,4USD gewachsen – eine Steigerung von +574,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf steigende Kurse hoffen, insbesondere im Hinblick auf den Davos-Gipfel, warnen andere vor möglichen Rückschlägen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, mit Preisen um 105 EUR und der 100 USD-Marke. Der Bodenpreis wird als entscheidend für die zukünftige Entwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.