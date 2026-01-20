Big Tech setzt auf „Made in America“

Amazon gehört bereits zu den Käufern des mittels neuer Verfahren produzierten Kupfers: Neue Technologien machen die Wiederinbetriebnahme alter Minen trotz geringer Erzgehalte rentabel. In Arizona steht ein regelrechter Boom in den Startlöchern.

Die Kooperation gilt an der Wall Street als wegweisend. Amazon hat zur Deckung des riesigen Kupferbedarfs für seine Rechenzentren einen Abnahmedeal mit einer Mine im US-Bundesstaat Arizona geschlossen. Die Johnson Camp Mine soll in den kommenden vier Jahren 14.000 Tonnen Kupferkathoden an Amazon Web Services (AWS) liefern.

Johnson Camp wurde im vergangenen Jahr zur ersten neuen US-Kupferquelle seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Rio Tinto Tochter Nuton LLC hat sich mit dem Rohstoffexplorer Gunnison Copper zusammengetan, um den Betrieb der Mine wieder aufzunehmen. Auf dem Projekt werden zwei Kupfergewinnungsverfahren parallel genutzt: Zum einen Gunnison Coppers Haufenlaugungsverfahren, zum anderen die Nuton-Technologie.

Nuton macht Abbau geringgradiger Erze profitabel

Nuton setzt Bakterien und Säure zur Gewinnung von Kupfer aus Lagerstätten ein, deren Abbau sich sonst nicht wirtschaftlich lohnen würde - ein Verfahren, das über Jahrzehnte entwickelt wurde und Ende 2025 den entscheidenden, finalen Durchbruch feierte. Im Dezember gab Rio Tinto die Produktion der ersten Charge Metall bekannt. Seit 2026 ist Nuton-Kupfer nach Unternehmensangaben auf dem Markt erhältlich.

Durch die Verwendung von Säure und Bakterien zur Auslaugung von Kupfer aus zerkleinertem Erz und die anschließende Abscheidung auf Kathoden vor Ort verbraucht das Nuton-Verfahren laut Rio Tinto 80 % weniger Wasser als herkömmliche Verfahren. Zudem liegen die CO₂-Emissionen um bis zu 60 % niedriger.

Die Johnson Camp Mine befindet sich im Eigentum von Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) und wird auch durch das Unternehmen betrieben. Zum Standort gehört ein SX-EW- (Solvent Extraction/Electrowinning) Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 25 Millionen Pfund Kupferkathoden.

Stephen Twyerould, CEO von Gunnison Copper, kommentierte den AWS-Deal: „Die erstmalige Verwendung von Nuton-Kupfer aus dem Johnson Camp in den US-Rechenzentren von AWS ist ein bedeutender Meilenstein für diese innovative Technologie, die kohlenstoffarmes, US-produziertes und verwendetes Kupfer liefert. Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie Innovation, digitale Optimierung und die Kupferproduktion „Made in America“ die US-Lieferketten stärken und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien für die moderne Infrastruktur decken können.“