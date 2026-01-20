    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGunnison Copper AktievorwärtsNachrichten zu Gunnison Copper

    Kupferboom

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Big Tech setzt auf „Made in America“

    Amazon gehört bereits zu den Käufern des mittels neuer Verfahren produzierten Kupfers: Neue Technologien machen die Wiederinbetriebnahme alter Minen trotz geringer Erzgehalte rentabel. In Arizona steht ein regelrechter Boom in den Startlöchern.

     

    Die Kooperation gilt an der Wall Street als wegweisend. Amazon hat zur Deckung des riesigen Kupferbedarfs für seine Rechenzentren einen Abnahmedeal mit einer Mine im US-Bundesstaat Arizona geschlossen. Die Johnson Camp Mine soll in den kommenden vier Jahren 14.000 Tonnen Kupferkathoden an Amazon Web Services (AWS) liefern.

     

    Johnson Camp wurde im vergangenen Jahr zur ersten neuen US-Kupferquelle seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Rio Tinto Tochter Nuton LLC hat sich mit dem Rohstoffexplorer Gunnison Copper zusammengetan, um den Betrieb der Mine wieder aufzunehmen. Auf dem Projekt werden zwei Kupfergewinnungsverfahren parallel genutzt: Zum einen Gunnison Coppers Haufenlaugungsverfahren, zum anderen die Nuton-Technologie.

     

    Nuton macht Abbau geringgradiger Erze profitabel

     

    Nuton setzt Bakterien und Säure zur Gewinnung von Kupfer aus Lagerstätten ein, deren Abbau sich sonst nicht wirtschaftlich lohnen würde - ein Verfahren, das über Jahrzehnte entwickelt wurde und Ende 2025 den entscheidenden, finalen Durchbruch feierte. Im Dezember gab Rio Tinto die Produktion der ersten Charge Metall bekannt. Seit 2026 ist Nuton-Kupfer nach Unternehmensangaben auf dem Markt erhältlich.

     

    Durch die Verwendung von Säure und Bakterien zur Auslaugung von Kupfer aus zerkleinertem Erz und die anschließende Abscheidung auf Kathoden vor Ort verbraucht das Nuton-Verfahren laut Rio Tinto 80 % weniger Wasser als herkömmliche Verfahren. Zudem liegen die CO₂-Emissionen um bis zu 60 % niedriger.

     

    Die Johnson Camp Mine befindet sich im Eigentum von Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) und wird auch durch das Unternehmen betrieben. Zum Standort gehört ein SX-EW- (Solvent Extraction/Electrowinning) Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 25 Millionen Pfund Kupferkathoden.

     

    Stephen Twyerould, CEO von Gunnison Copper, kommentierte den AWS-Deal: „Die erstmalige Verwendung von Nuton-Kupfer aus dem Johnson Camp in den US-Rechenzentren von AWS ist ein bedeutender Meilenstein für diese innovative Technologie, die kohlenstoffarmes, US-produziertes und verwendetes Kupfer liefert. Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie Innovation, digitale Optimierung und die Kupferproduktion „Made in America“ die US-Lieferketten stärken und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien für die moderne Infrastruktur decken können.“

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kupferboom Big Tech setzt auf „Made in America“ Amazon gehört bereits zu den Käufern des mittels neuer Verfahren produzierten Kupfers: Neue Technologien machen die Wiederinbetriebnahme alter Minen trotz geringer Erzgehalte rentabel. In Arizona steht ein regelrechter Boom in den Startlöchern. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     