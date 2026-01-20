ANALYSE-FLASH
Goldman senkt FMC auf 'Neutral' - Ziel runter auf 40 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel für FMC auf 40 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Margendruck und schwache Behandlungszahlen erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Dialysekonzern bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 36,49 auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,71 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+64,61 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 40 Euro