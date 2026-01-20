Goldman senkt FMC auf 'Neutral' - Ziel runter auf 40 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 36,49 auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,71 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+64,61 % bedeutet.