GOLDMAN SACHS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt optimistisch für das Ertragswachstum der Franzosen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 Anfang Februar schrieb. An seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 änderte er kaum etwas, misst den Aktien aber nun einen höheren Bewertungsfaktor zu./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 86,09EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



