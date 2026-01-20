Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 36,96 auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -14,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -2,45 %/+50,50 % bedeutet.