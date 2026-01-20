ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Zeiss Meditec auf 42 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, Analystenmeinung.
- Operative Ergebnisschätzung für 2026 um 2% reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Felton trimmte seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Dienstag bis auf zwei Prozent unter den Marktkonsens. Er rechnet mit einem mauen ersten Quartal der Jenaer. Die Bewertung der Aktien liege zwar historisch eher am unteren Ende. Das passe aber zum langsameren Wachstumstempo./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 36,96 auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -14,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -2,45 %/+50,50 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 42 Euro
