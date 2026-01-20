100.000 Anwendungen von GS Mandibular Repositioning, globale Expansion und Ausbau der Produktion

SHANGHAI, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology hat heute seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht. Darin wird ein entscheidendes Jahr beschrieben, das durch die weltweite klinische Anwendung der firmeneigenen Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers, eine neuen europäischen Infrastruktur und eine strategische Partnerschaft mit der Straumann-Gruppe gekennzeichnet war.

Der Rückblick auf das Jahr 2025 unterstreicht den Übergang von Smartee von einem schnellen Wachstum zu einer nachhaltigen Reife, die durch Fortschritte bei drei wichtigen Säulen getragen wird: klinische Wirksamkeit, globale Lieferkettenfähigkeit und berufliche Weiterbildung.