Smartee Denti-Technology veröffentlicht Jahresrückblick 2025
100.000 Anwendungen von GS Mandibular Repositioning, globale Expansion und Ausbau der Produktion
SHANGHAI, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology hat heute seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht. Darin wird ein entscheidendes Jahr beschrieben, das durch die weltweite klinische Anwendung der firmeneigenen Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers, eine neuen europäischen Infrastruktur und eine strategische Partnerschaft mit der Straumann-Gruppe gekennzeichnet war.
Der Rückblick auf das Jahr 2025 unterstreicht den Übergang von Smartee von einem schnellen Wachstum zu einer nachhaltigen Reife, die durch Fortschritte bei drei wichtigen Säulen getragen wird: klinische Wirksamkeit, globale Lieferkettenfähigkeit und berufliche Weiterbildung.
Klinischer Meilenstein: Anwendung der Unterkiefer-Repositionierung im großen Maßstab
Eine zentrale Errungenschaft des Jahres 2025 war das Überschreiten der Schwelle von 100.000 Fällen für die Smartee GS Mandibular Repositioning-Technologie. Diese Zahl stellt einen bedeutenden praktischen Beweis für die Wirksamkeit der Verwendung von Clear Alignern zur Behandlung schwerer Kieferdiskrepanzen, insbesondere von Klasse-II- und Klasse-III-Fehlstellungen, durch eine Repositionierung des Unterkiefers anstelle einer traditionellen Extraktion oder chirurgischen Mechanik dar.
Die akademische Anerkennung dieses Ansatzes ist im Laufe des Jahres weiter gewachsen. Das Journal of Aligner Orthodontics (JAO) veröffentlichte zwei separate Artikel über die Behandlungsprotokolle von Smartee:
- Ausgabe 2, 2025: Ein Bericht von Dr. Xingxing Wang, Smartee Medical Director, mit dem Titel „Treatment of Class II malocclusion with sagittal-guidance twin block clear aligners (S8-SGTB)".
- Ausgabe 4, 2025: Eine Forschungsarbeit mit dem Titel „Working Mechanism and Clinical Management of Mandibular Advancement Repositioning Technology in Treating Three-Depth Malocclusion in Adult Patients" von Prof. Gang Shen, Smartee GS Chief Scientist, und seinem kieferorthopädischen Team, welche die klinischen Ergebnisse weiter dokumentiert.
Operative Expansion und neue Partnerschaft