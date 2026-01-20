RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach den vergangene Woche veröffentlichten Quartals-Absatzzahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Nutzfahrzeughersteller aktualisiert, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Resultate hätten über den Konsensschätzungen gelegen und untermauerten seine Sicht, dass in Nordamerika ein Ende des Abwärtszyklus in Sicht sei. Im ersten Halbjahr 2026 gebe es allerdings noch erhebliche Unwägbarkeiten./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:51 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 39,75EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



