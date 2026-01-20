EcoGraf liefert hochgradige Goldproben und startet Kooperation mit AngloGold!

EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) hat die Ergebnisse eines ersten Explorationsprogramms auf den unternehmenseigenen Goldliegenschaften in Tansania vorgelegt und zugleich die weitere Vorgehensweise für die neu gebündelten Aktivitäten unter dem Namen „Golden Frontiers“ skizziert. Im Mittelpunkt der Meldung stehen hochgradige Einzelwerte aus Gesteins- und Bachsedimentproben, darunter ein Rock-Chip-Ergebnis von 4,45 g/t Gold vom Hazina-Prospekt. Parallel verweist EcoGraf auf den Start eines Farm-in-Abkommens mit AngloGold Ashanti auf dem Golden-Eagle-Projekt sowie auf neu definierte Zielgebiete in Nord- und Westtansania.

EcoGraf betont, dass das Unternehmen in Tansania über großflächige, historische Liegenschaftspositionen in archaischen und proterozoischen Terranen verfügt, die als goldprospektiv gelten. Auf Basis einer Prospektivitätsstudie und des nun abgeschlossenen Erstprogramms seien priorisierte Ziele in den nördlichen, südlichen und westlichen Landesteilen identifiziert worden. Diese Flächen werden unter der Dachstrategie „Golden Frontiers“ zusammengefasst und umfassen nach Unternehmensangaben das Golden Eagle Goldprojekt sowie drei weitere Frontier-Projekte mit zusammen über 3.000 Quadratkilometern.

EcoGraf: Erstes Feldprogramm bestätigt Goldanomalie am Hazina-Prospekt

Konkrete Probenergebnisse meldet EcoGraf vor allem aus dem Southern Frontier Goldprojekt, das nur rund 15 Kilometer südlich des Epanko-Graphitprojekts im Ulanga-Distrikt liegt. Dort habe man fünf priorisierte Prospekte abgegrenzt: Hazina, Johari North, Jahari South, Tunu North sowie Tuna South. Das erste Explorationsprogramm vor Ort konzentrierte sich zunächst auf Hazina und kombinierte Bachsedimentproben mit ausgewählten Gesteinsproben aus Aufschlüssen.

Dabei wurde laut EcoGraf eine bis zu drei Kilometer lange geochemische Anomalie definiert, die in beide Richtungen offen bleibe. Besonders hervorgehoben wird ein maximaler Bachsedimentwert von 8.820 ppb Gold (entspricht 8,82 g/t) in der Feinkornfraktion, während ein Rock-Chip-Sample 4.450 ppb Gold (umgerechnet 4,42 g/t) lieferte; im Kurzüberblick nennt EcoGraf zudem einen Wert von 4,45 g/t Gold aus Gestein. Das Unternehmen führt aus, dass die besten Ergebnisse räumlich mit einer großen geophysikalischen Anomalie zusammenfallen und damit zwei unabhängige Datensätze – Geochemie und Geophysik – auf denselben Zielkorridor deuten.

EcoGraf weist in diesem Zusammenhang auch auf Beobachtungen von sichtbarem Gold in fünf der entnommenen Sedimentproben hin. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass es sich bei den abgebildeten, aus Flusskiesen gewonnenen Konzentraten um „panned“ Proben handelt, die nicht im Labor analysiert wurden. Visuelle Eindrücke seien daher nicht als Ersatz für Analytik zu verstehen und erlaubten keine belastbaren Aussagen zu Gehalt, Verunreinigungen oder wirtschaftlicher Bedeutung. In der Umgebung von Hazina gebe es zudem kleine handwerkliche Gewinnungsstellen, die auf alluviales Gold in Flusskiesen ausgerichtet seien – ein Hinweis, der aus Sicht von EcoGraf auf potenzielle primäre Goldmineralisierung im Festgestein im weiteren Umfeld hindeuten kann.

Golden Eagle: Farm-in mit AngloGold Ashanti ist angelaufen

Einen zweiten Schwerpunkt setzt EcoGraf mit dem Golden Eagle Gold Project, für das AngloGold Ashanti ein Farm-in über insgesamt 9,0 Mio. US-Dollar begonnen hat. Der Start des Abkommens im Dezember 2025 sei so terminiert gewesen, dass die gesamte Feldsaison 2026 genutzt werden könne. Grundlage waren nach Angaben des Unternehmens drei erteilte Prospecting Licences (PL 13700/2025, PL 13701/2025, PL 13702/2025) mit zusammen 575,23 Quadratkilometern.

EcoGraf beschreibt Golden Eagle als am östlichen Rand der Lake-Victoria-Goldfields gelegen, die als von „Weltklasse“ bezeichnet werden, und im selben strukturellen Korridor wie die historische Golden-Pride-Mine mit 3,4 Mio. Unzen liegen. Zudem decke das Projekt die interpretierte nordöstliche Fortsetzung einer Banded-Iron-Formation (BIF) ab, die in der Region mit der hochgradigen Winston-Vererzung in Verbindung gebracht wird; hierfür nennt EcoGraf ein historisches Bohrbeispiel von 16 Metern mit 55,23 g/t Gold ab 116 Metern Tiefe. AngloGold Ashanti kann gemäß Farm-in-Bedingungen 70% des Projekts erwerben, indem über fünf Jahre 9,0 Mio. US-Dollar auf den Lizenzen investiert werden; EcoGraf behält 30%. Im Zuge des Starts des Abkommens erhielt EcoGraf nach eigenen Angaben eine Zahlung von 491,6 Tsd. AUD, in der auch Kostenerstattungen enthalten waren.

Northern und Western Frontier: 16 Zielgebiete und neue Modelle

Für die Northern- und Western-Frontier-Projekte berichtet EcoGraf von neuen geologischen und explorativen Modellen und insgesamt 16 priorisierten Prospekten, darunter historische Gold- und Kupfervorkommen. Das Western Frontier Gold Project umfasst demnach rund 1.150 Quadratkilometer und liegt nahe dem Mpanda-Golddistrikt, in dem auch die Katavi Gold Mine verortet wird. Mehrere Vorkommen seien vom Geological Survey of Tanzania (GST) erfasst worden; moderne Exploration habe in der Region bislang nur begrenzt stattgefunden, während kleinmaßstäbliche, handwerkliche Gewinnung verbreitet sei. EcoGraf nennt für Western Frontier sechs priorisierte Goldprospekte, die für eine erste Vor-Ort-Überprüfung mittels Kartierung und geochemischer Probenahme vorbereitet seien; zusätzlich verweist das Unternehmen auf insgesamt acht historische Gold- und Kupfervorkommen in den nördlichen und südlichen Konzessionsbereichen.

Das Northern Frontier Gold Project liegt nach Angaben von EcoGraf im Nordwesten Tansanias in der Kagera-Region. Obwohl dort in der Vergangenheit geochemische Programme und Bohrungen durch größere Unternehmen erfolgt seien, seien Edelmetalle nicht immer systematisch untersucht worden. EcoGraf leitet daraus einen Ansatz ab, der unter anderem Scherzonen, Gossans, Quarzgangbildung und Paläokanäle als Zielmerkmale einbezieht. Im Norden seien zehn priorisierte Goldprospekte abgegrenzt, die ebenfalls für Feldkartierung und Probenahme bereitstehen.

EcoGraf weist zudem darauf hin, dass die Regierung Tansanias den Bergbausektor unterstütze und proaktiv mit internationalen Unternehmen und Partnern zusammenarbeite. Das Timing für den Beginn der Erkundung der Gold-Liegenschaften sowie des Abkommens mit AngloGold könnte unserer Ansicht nach zudem Angesichts der anhaltend hohen Goldpreise kaum besser sein. Wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen.

