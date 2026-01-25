Amerikas Alltag wird Luxus – und kaum einer redet darüber

Diese Bereiche in der amerikanischen Wirtschaft, die lange Zeit für Durchschnittsverdiener bezahlbar waren, haben sich zu einem Premium- und Luxusbereich entwickelt, die mehr und mehr nur noch von wohlhabenden Konsumenten bezahlbar sind.

Laut Kelley Blue Book von Cox Automotive überschritt der durchschnittliche Transaktionspreis für ein neues Fahrzeug im September 2025 erstmals die 50.000-Dollar-Marke. Vor zehn Jahren, im September 2015, lag der durchschnittliche Transaktionspreis noch bei knapp über 35.000 US-Dollar. Das Volumen der über Manheim, einer zu Cox Automotive gehörenden Auktionsgruppe, abgewickelten Fahrzeugrücknahmen stieg laut einer ausführlichen Analyse des Wall Street Journal bis Ende September 2025 im Jahresvergleich um 12 Prozent.

Erin Keating, leitende Analystin bei Cox Automotive, sagte zum Anstieg des Transaktionspreises für Fahrzeuge: "Man darf nicht vergessen, dass der Neuwagenmarkt inflationär ist. Die Preise steigen mit der Zeit, und der aktuelle Markt verdeutlicht das eindrücklich. Obwohl es viele erschwingliche Alternativen gibt, halten sich viele preisbewusste Käufer zurück oder orientieren sich am Gebrauchtwagenmarkt.

Der heutige Automarkt wird von wohlhabenderen Haushalten getrieben, die Zugang zu Kapital und guten Kreditzinsen haben und das obere Marktsegment stützen. Zölle haben zwar den Kostendruck erhöht, doch die Preisentwicklung im September wurde hauptsächlich durch den ausgewogenen Mix aus Elektrofahrzeugen und höherwertigen Fahrzeugen bestimmt, der den durchschnittlichen Neuwagenpreis in unbekannte Gefilde trieb. Wir haben erwartet, die 50.000-Dollar-Marke zu durchbrechen. Das war nur eine Frage der Zeit, insbesondere wenn man bedenkt, dass das meistverkaufte Fahrzeug in Amerika ein Pickup-Truck von Ford ist, der regelmäßig über 65.000 Dollar kostet. So sieht der Markt heute aus, und er ist reif für Umbrüche."

Fluggesellschaften

Ed Bastian, CEO von Delta Air Lines, sagte, dass der Absatz von Premium-Sitzen den Absatz von Economy-Sitzen in mindestens einem oder zwei Quartalen im Jahr 2026 übertreffen werde. Bastian äußerte sich über die abzeichnende Kluft in der US-Luftfahrt zwischen den etablierten Netzwerk-Airlines mit Premium-Angeboten und den Billigfluggesellschaften, die auf extrem niedrige Preise setzen.

Nach seiner Ansicht besteht für die Fluggesellschaften die Möglichkeit, die Gewinne zu steigern, darin, dass Gutverdiener mehr Geld ausgeben. Bastian sagte gegenüber Analysten in einer Telefonkonferenz: "Der untere Bereich der Branche, der auf Standardflüge setzt, hat stark zu kämpfen." Dies ist mit den wirtschaftlichen Problemen der Durchschnittsverdiener zu begründen.

Lebensmittel & Getränke

Coca-Cola-Chef James Quincey sagte gegenüber CNBC, dass der Absatz seiner Premiummarken wie Smartwater, Topo Chico und Fairlife den Umsatz des Unternehmens ankurbelt, während die Nachfrage nach Coca-Cola in Vergnügungsparks, die von kaufkräftigeren Kunden frequentiert werden, gestiegen ist.

Konsumgüter

Apple verzeichnete im letzten Quartal ein zweistelliges Wachstum, dank starker Verkäufe des iPhone 17 für 799 US-Dollar. Der Wirtschaftswissenschaftler Leo Feler erklärte gegenüber Marketplace: "Alle haben weiterhin Lebensmittel gekauft. Alle haben weiterhin Gesundheits- und Körperpflegeprodukte wie Deodorant, Seife und Zahnpasta gekauft." Aber dann gibt es noch so ziemlich alles andere – Urlaube, Restaurants, Konsumgüter.

Er ergänzte: "Dazu gehören Dinge wie Spielzeug, Elektronik, Sportartikel und Bekleidung. Hier sehen wir einen deutlichen Rückgang der Ausgaben bei Verbrauchern mit niedrigerem Einkommen, während Verbraucher mit höherem Einkommen weiterhin konsumieren." Zudem kaufen wohlhabendere Kunden bei Costco ein, während preisbewusste Verbraucher ihre Vorräte zu Hause aufbrauchen, bevor sie einkaufen gehen.

Kristina Sargent, Ökonomin am Middlebury College sagte, diese Konzentration der Ausgaben an der Spitze habe sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und sei durch die zunehmende Vermögensungleichheit bedingt. Das potenzielle Problem einer Wirtschaft, die von den Reichsten gestützt wird, besteht darin, dass viele von ihnen sich dank des Aktienmarktes wohlhabend fühlen.

Sie ergänzte: "Besserverdienende haben ein starkes Lohnwachstum und massive Vermögenszuwächse durch Aktien und Immobilien erlebt. Gleichzeitig geraten Haushalte mit mittlerem und niedrigem Einkommen durch steigende Kosten wie Miete, Kinderbetreuung, Lebensmittel und den täglichen Bedarf unter Druck. Wenn also der Aktienmarkt einbricht, kann sich das sehr schnell ausbreiten, und die wohlhabenderen Haushalte tätigen weniger größere Anschaffungen, was zu einer geringeren Nachfrage und dann zu Folgewirkungen auf den Arbeitsmarkt führt. Es ist, als wäre die Wirtschaft ein Tisch, der nur auf drei Beinen steht. In guten Zeiten läuft alles gut, aber sobald die Lage etwas instabiler wird, gerät alles ins Wanken."

Betsey Stevenson, Ökonomin an der Universität von Michigan, meinte jedoch, die Sorge, dass sich die Wohlhabenden in einem Abschwung zurückziehen könnten, sei möglicherweise etwas übertrieben: "Menschen mit höherem Einkommen verfügen in der Regel über Ersparnisse und haben Zugang zu Krediten, daher ändern sie ihren Konsum nicht sehr stark, wenn sich ihr Vermögen verschiebt."

Das eigentliche Risiko für eine K-förmige Wirtschaft (wohlhabenden Konsumenten geht es gut und können ihr Geld frei ausgeben, während Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu kämpfen haben und sparen müssen), so Stevenson, bestehe in der sozialen und politischen Instabilität. Wirtschaftliche Trends deuten jedenfalls darauf hin, dass sich die Kluft zwischen arm und reich eher vergrößern als verringern wird.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion